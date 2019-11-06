Реал – Галатасарай: Терим сравнил битву против мадридцев с финалом

Главный тренер Галатасарая Фатих Терим оценил важность матча 4 тура Лиги чемпионов против Реала.

"Для нас это как финал кубка, Галатасараю нечего терять, нужно бороться до последнего. Если вы проанализируете таблицу, то увидите, что в случае поражения нам придется думать о том, как попасть уже в другой турнир.

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Мы не забивали в этой группе, но мы являемся той командой, которая создала много шансов. Команда настроена на атаку. Если бы мы реализовали наши шансы, то оказались бы в другой ситуации. Мы хотим отложить это в сторону. Я хочу видеть команду, которая не боится поражения и которая собирается выиграть", – цитирует Терима официальный сайт УЕФА.

Напомним, первый матч против Реала закончился для Галатасарая поражением (0:1). Именно турецкий гранд с одним пунктом в активе занимает последнее место группы А после трех туров.

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