Матч против Португалии был легче, чем против Украины, – хавбек сборной Литвы

Сборная Украины — 13:30 73
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"Ярмоленко переважає Циганкова, навіть Коноплянка у запасі": чому гравці Динамо програють конкуренцію у збірній України
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Украина – Литва: мы одной ногой на Евро-2020, Малиновский – космос, Соболь использовал шанс, а Ярмоленко сейчас чужойЕвро-2020 — 04:49 4134
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Евро-2020, квалификация: Чехия обыграла Англию, Франция дожала Исландию, фиаско украинского тренера в АндорреЕвро-2020 — 11 окт 936
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Португалия – Люксембург: CR700 запугивает Украину, партнер Зинченко забивает на 3 очка, динамовец не страхуетЕвро-2020 — 11 окт 2004
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Украина – Литва: онлайн-трансляция матча отбора к Евро-2020 – как это былоЕвро-2020 — 11 окт 19964