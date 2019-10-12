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Матч против Португалии был легче, чем против Украины, – хавбек сборной Литвы

12:56 79 Читати українською
Матч против Португалии был легче, чем против Украины, – хавбек сборной Литвы
Овидиюс Вербицкас / Фото: 15min.lt

Полузащитник сборной Литвы Овидиюс Вербицкас поделился мнением относительно уровня соперников в отборе на Евро-2020.

29’ Руслан Малиновский
58’ Руслан Малиновский
 
29’ Руслан Малиновский
58’ Руслан Малиновский

"После первого матча против Украины мы изменили тактику и сыграли лучше. Это, конечно, сильная команда. Думаю, она выйдет на чемпионат Европы. Посмотрим, как они там сыграют.

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С Португалией было легче играть, чем против Украины. Португальцы давали нам играть, а в матче против украинцев нас постоянно прессинговали", – цитирует Вербицкаса Динамомания.

Напомним, что подопечные Шевченко забили пять безответных мячей в двух матчах евроотбора против сборной Литвы.

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Украина - Литва Литва Литва Евро-2020 Овидиюс Вербицкас Овидиюс Вербицкас
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