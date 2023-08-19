Очередная трагедия повлияла на расписание матчей во втором по силе дивизионе.

Поединок 4-го тура Первой лиги между Черниговом и ФСК Мариуполь, запланированный на 19 августа 2023 года, не состоится в связи с запретом его проведения со стороны Черниговской ОГА, сообщает пресс-служба "горожан".

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О дате и времени проведения игры будет сообщено дополнительно. К слову, матч должен был начаться в 12:00, но из-за воздушной тревоги команды так и не вышли на поле.

Напомним, сегодня оккупанты нанесли ракетный удар по центру Чернигова, попав в Драмтеатр. По последним данным, пострадали по меньшей мере 42 человека, среди которых 11 детей.

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