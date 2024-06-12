Катар обыграл Индию в квалификации к чемпионату мира. Результат и обзор игры – в этой новости на "Футбол 24".

Квалификация ЧМ-2026, Азия, 6-й тур

Катар – Индия – 2:1

Голы: Айман, 73, Аль-Рави, 85 – Чхангте, 37

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Катар и Индия сыграли в отборе к чемпионату мира. Гости довольно открыли счет и долгое время им удавалось удерживать его.

Уже во втором тайме Катар отыграл один мяч, но при спорных обстоятельствах. Хозяева подавали стандарт, с ударом соперника голкипер Индии справился, но выпустил мяч из рук и он выкатился за линию. Али остановил мяч и отдал пас на Аймана, а тот переправил его в ворота. Казалось, что арбитр должен был отменить взятие ворот, впрочем, судья не увидел нарушения. Незадолго до завершения игры Катар забил второй гол и вырвал победу.

Индия занимает последнее место в группе с пятью баллами. Поражение может стоить команде путевки на ЧМ-2026. А вот Катар, не проиграв ни одного матча, уверенно лидирует.