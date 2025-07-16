Главному арбитру контрольного матча Осиек – Динамо (1:0) Юлиану Вайнбергеру не понравилась реакция игроков киевской команды на его решение.

Из-за нервозности украинцев австрийский арбитр Юлиан Вайнбергер вынес решение о досрочном завершении матча. Как информирует официальный сайт Осиека, после нервной реакции украинского нападающего Владислава Ваната и очередной серии безобидных толчков игроков на поле, он решил покинуть поле вместе со своими помощниками.

Удаление Шапаренко и "бои без правил" в видеообзоре матча Динамо – Осиек – 0:1

Вайнбергер предупредил киевлян, что не намерен постоянно терпеть их неадекватные реакции на поле, но в последние минуты окончательно потерял терпение.

Отметим, что в этом матче в составе Динамо состоялось уже третье удаление в летних контрольных матчах – красную карточку заработал Николай Шапаренко.

Динамо провалилось с Осиеком, потерпев минимальное поражение – Шапаренко удалили, матч не стали доигрывать из-за драки