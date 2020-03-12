Матч Нидерланды – Испания отменен из-за коронавируса – это соперники сборной Украины

Федерация футбола Испании не будет проводить товарищеский матч с Нидерландами в рамках подготовки к Евро-2020.

Матч Нидерланды – Испания, запланированный на 29 марта, будет отменен из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил спортивный директор "Ла Рохи" Франсиско Молина.

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"Сейчас мы думаем о минимизации рисков и должны вести себя ответственно. Это самое важное сегодня", – цитирует Молину Marca.

Функционер также отметил, что матч Испания – Германия, который должен был принять Мадрид 26 марта, также будет отменено.

Сборная Нидерландов – соперник Украины на Евро-2020. С испанцами команда Шевченко встретится в Лиге наций.

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