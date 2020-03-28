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"Матч Ливерпуль – Атлетико был преступлением": Анчелотти вспомнил реакцию Клоппа на вылет из Лиги чемпионов

21:55 42 Читати українською
"Матч Ливерпуль – Атлетико был преступлением": Анчелотти вспомнил реакцию Клоппа на вылет из Лиги чемпионов
Клопп и Анчелотти / AS

Главный тренер Эвертона Карло Анчелотти рассказал, как отреагировал его коллега из Ливерпуля Юрген Клопп на вылет из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.

43’ Джорджиньо Вейналдум
94’ Роберто Фирмино
 
Маркос Льоренте 97’
Маркос Льоренте 105’
Альваро Мората 120+1’
43’ Джорджиньо Вейналдум
94’ Роберто Фирмино
97’ Маркос Льоренте
105’ Маркос Льоренте
120+1’ Альваро Мората

"Я разговаривал с Юрген Клопп несколько дней назад. Он сказал мне, что решение проводить матч Ливерпуль – Атлетико было преступлением. И я думаю, что он прав", – поделился Анчелотти в комментарии Corriere dello Sport.

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Напомним, матч 1/8 финала Лиги чемпионов между Ливерпулем и Атлетико прошел без ограничений для зрителей. Энфилд посетили много фанатов из Мадрида, хотя в столице Испании на тот момент уже было зафиксировано немало случаев заражения коронавируса.

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Теги
коронавирус Ливерпуль - Атлетико Ливерпуль Ливерпуль Англия Юрген Клопп Юрген Клопп Карло Анчелотти Карло Анчелотти
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