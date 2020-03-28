"Матч Ливерпуль – Атлетико был преступлением": Анчелотти вспомнил реакцию Клоппа на вылет из Лиги чемпионов

Главный тренер Эвертона Карло Анчелотти рассказал, как отреагировал его коллега из Ливерпуля Юрген Клопп на вылет из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.

"Я разговаривал с Юрген Клопп несколько дней назад. Он сказал мне, что решение проводить матч Ливерпуль – Атлетико было преступлением. И я думаю, что он прав", – поделился Анчелотти в комментарии Corriere dello Sport.

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Напомним, матч 1/8 финала Лиги чемпионов между Ливерпулем и Атлетико прошел без ограничений для зрителей. Энфилд посетили много фанатов из Мадрида, хотя в столице Испании на тот момент уже было зафиксировано немало случаев заражения коронавируса.

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