Матч Нидерланды – Венгрия в рамках 5-го тура Лиги наций был омрачен очень неприятным инцидентом.

На восьмой минуте рефери Хесус Хиль Мансано остановил игру из-за событий на скамейке запасных венгров. Какому-то человеку стало плохо, поэтому понадобилась немедленная помощь врачей. Телевизионные камеры не фиксируют таких эпизодов, но в соцсетях были кадры жутких конвульсий кого-то из штаба венгров.

Оказалось, что это 36-летний Адам Салай. Бывший капитан сборной Венгрии завершил игровую карьеру в 2023-м, а сейчас работает ассистентом в штабе Марко Росси. Недавно он якобы перенес операцию на голове.

Пауза длилась около 15 минут, после чего Салая вынесли со стадиона. Пресс-служба Венгерской футбольной ассоциации сообщила, что легендарный форвард пришел в сознание и уже проходит обследование в больнице Амстердама. Его состояние стабильное. Следует отметить характер сборной Венгрии, которая после такого ужаса согласилась продолжить матч.

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