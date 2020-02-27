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Матч Лиги Европы официально перенесен – оригинальная причина

16:18 368 Читати українською
Матч Лиги Европы официально перенесен – оригинальная причина
Матч Зальцбург – Айнтрахт отменен / Фото из открытых источников

Поединок 1/16 Лиги Европы Зальцбург – Айнтрахт пострадал из-за непогоды.

 

Матч 1/16 Лиги Европы между Зальцбургом и Айнтрахтом сегодня не состоится, сообщает официальный сайт австрийского клуба.

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Причиной отмены поединка стал ураган, который вечером может накрыть город. Синоптики прогнозируют порывы ветра до 120 км/ч и, как следствие, никто не может гарантировать безопасности футболистам и болельщикам на стадионе. Решение было принято на экстренном заседании представителей обоих клубов, членов УЕФА и местных властей.

Поединок состоится завтра, 28 февраля, начало в 19:00. Интересно, что на стадион, который вмещает 29 тысяч мест, были проданы все пропуска.

Напомним, в первом матче Айнтрахт на своем поле разгромил Зальцбург со счетом 4:1.

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Теги
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