Матч Лиги Европы официально перенесен – оригинальная причина

Поединок 1/16 Лиги Европы Зальцбург – Айнтрахт пострадал из-за непогоды.

Матч 1/16 Лиги Европы между Зальцбургом и Айнтрахтом сегодня не состоится, сообщает официальный сайт австрийского клуба.

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Причиной отмены поединка стал ураган, который вечером может накрыть город. Синоптики прогнозируют порывы ветра до 120 км/ч и, как следствие, никто не может гарантировать безопасности футболистам и болельщикам на стадионе. Решение было принято на экстренном заседании представителей обоих клубов, членов УЕФА и местных властей.

Поединок состоится завтра, 28 февраля, начало в 19:00. Интересно, что на стадион, который вмещает 29 тысяч мест, были проданы все пропуска.

Напомним, в первом матче Айнтрахт на своем поле разгромил Зальцбург со счетом 4:1.

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