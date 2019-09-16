Украинская бригада арбитров будет обслуживать матч Севильи в Лиге Европы

УЕФА назначил украинских судей на еврокубковый матч между Карабахом и Севильей.

В рамках первого тура группового этапа Лиги Европы азербайджанский Карабах принимать испанскую Севилью. Главным арбитром матча выступит Евгений Арановский, сообщает официальный сайт УЕФА.

Вольфсбург: ґрунтовний тренер, травмовані зірки та стурбований екс-"динамівець" – Олександрія може гідно стартувати в ЛЄ

Ему будут помогать Игорь Алехин и Семен Шлончак. Четвертым арбитром будет работать Ярослав Козик.

Напомним, матч Карабах – Севилья состоится 19 сентября в 19:55 по киевскому времени.

Хто призначив найбільше пенальті і лідирує за червоними картками – все, що потрібно знати про арбітрів УПЛ