Украинская бригада арбитров будет обслуживать матч Севильи в Лиге Европы

Овертайм — 22:00 0
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Твіттеріада. Як Динамо розважилося перед грою з Десною, там не вірять у Луніна, а футбольна повія №1 оголилася на 18+
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Вольфсбург: ґрунтовний тренер, травмовані зірки та стурбований екс-"динамівець" – Олександрія може гідно стартувати в ЛЄЛига Европы — 20:36 109
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