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Украинская бригада арбитров будет обслуживать матч Севильи в Лиге Европы

21:39 18 Читати українською
Украинская бригада арбитров будет обслуживать матч Севильи в Лиге Европы
Евгений Арановский / Фото из открытых источников

УЕФА назначил украинских судей на еврокубковый матч между Карабахом и Севильей.

В рамках первого тура группового этапа Лиги Европы азербайджанский Карабах принимать испанскую Севилью. Главным арбитром матча выступит Евгений Арановский, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Ему будут помогать Игорь Алехин и Семен Шлончак. Четвертым арбитром будет работать Ярослав Козик.

Напомним, матч Карабах – Севилья состоится 19 сентября в 19:55 по киевскому времени.

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