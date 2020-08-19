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Матч Лиги чемпионов под угрозой срыва из-за пандемии – УЕФА принял неожиданное решение

19:10 - Читати українською
Матч Лиги чемпионов под угрозой срыва из-за пандемии – УЕФА принял неожиданное решение
Фото ФК Слован

Фанаты братиславского Слована обеспокоены судьбой своих любимцев в Лиге чемпионов.

 

Матч квалификации ЛЧ Клаксвик – Слован, который был запланирован на 19 августа, состоится 21 августа, сообщает официальный сайт словацкого клуба.

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Команда из Братиславы прилетела на Фареры, оставив на родине своего физиотерапевта из-за положительного теста на коронавирус. Однако, по законам страны, из-за своего работника вся команда Слована должно быть срочно депортирована.

УЕФА решил перенести встречу на пятницу, а вместо основного состава братиславской команды должны сыграть дублеры, которые не контактировали с больным физиотерапевтом.

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Лига чемпионов коронавирус Слован Слован УЕФА Клаксвик Клаксвик Клаксвик - Слован
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