Матч Лиги чемпионов под угрозой срыва из-за пандемии – УЕФА принял неожиданное решение

Матч квалификации ЛЧ Клаксвик – Слован, который был запланирован на 19 августа, состоится 21 августа, сообщает официальный сайт словацкого клуба.
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Команда из Братиславы прилетела на Фареры, оставив на родине своего физиотерапевта из-за положительного теста на коронавирус. Однако, по законам страны, из-за своего работника вся команда Слована должно быть срочно депортирована.
УЕФА решил перенести встречу на пятницу, а вместо основного состава братиславской команды должны сыграть дублеры, которые не контактировали с больным физиотерапевтом.
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