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Динамо Загреб – Шахтер: матч Лиги чемпионов может пройти без зрителей

18:30 25 Читати українською
Динамо Загреб – Шахтер: матч Лиги чемпионов может пройти без зрителей
Манчестер Сити – Динамо Загреб – 2:0 / Reuters

УЕФА открыл дисциплинарное дело против загребского Динамо и Манчестер Сити после их матча в рамках Лиги чемпионов.

 

Болельщики обеих команд нарушали правила поведения на стадионе, в результате чего их клубы могут быть серьезно наказаны, информирует Manchester Evening News.

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В частности, фанаты Манчестер Сити бросали на поле посторонние предметы, а вот их коллеги из Хорватии отличились не только аналогичным проступком, но и порчей имущества стадиона. В частности, хорватские фанаты выломали немало сидений в своем секторе.

Дело в том, что еще в апреле дисциплинарный комитет УЕФА наказал загребское Динамо за беспорядки фанатов во время первого матча 1/8 финала Лиги Европы против Бенфики двумя матчами без зрителей за проявление расизма.

Одну игру при пустых трибунах Динамо уже провело в рамках квалификации Лиги чемпионов против Сабуртало. Вторая была вынесена условно с испытательным сроком на два года.

Заседание дисциплинарного комитета УЕФА по этому делу состоится 17 октября. Загребскому Динамо грозит закрытие трибун для посещения болельщиками на ближайший домашний матч Лиги чемпионов, который состоится 6 ноября против Шахтера.

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