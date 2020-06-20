Матч лидеров Первой лиги покажет телеканал "Футбол"

Центральный поединок первого после рестарта второго по силе дивизиона чемпионата Украины тура можно будет посмотреть в прямом эфире на одном из центральных телеканалов.

Уже на следующей неделе стартует возобновленный чемпионат Первой лиги. Ожесточенная борьба за выход в УПЛ вызывает огромный интерес у болельщиков. Как следствие, центральное противостояние 21-го тура между лидерами второго по силе дивизиона – Миная и Ингульца – покажет в прямом эфире один из телеканалов "Футбол".

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На каком именно из трех каналов покажут центральную встреча тура – не уточняется. К слову, это будет премьерный показ Первой лиги в этом сезоне на каналах "Футбол". Матч состоится 29 июня в 18:00.

Напомним, ранее директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов предложил УАФ и ПФЛ транслировать матчи Первой лиги и использовать на них систему VAR.

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