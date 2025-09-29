Матч Валенсия – Овьедо перенесен с понедельника на вторник.

Матч 7-го тура Ла Лиги Валенсия – Овьедо будет сыгран во вторник, 30 сентября, в 20:00 по Мадриду. Об этом информирует официальный сайт "лос чес".

Ла Лига проинформировала клуб о решении, принятом сегодня Комитетом профессиональных соревнований Королевской испанской федерации футбола (RFEF) в связи с красным уровнем опасности проливных дождей и наводнений в провинции Валенсия, объявленным Центром по чрезвычайным ситуациям регионального правительства Валенсии.

Ранее сегодня Валенсия приостановила деятельность на тренировочной базе Сьюдад Депортива, отменив тренировки для команд академии и первой команды.

