Матч Кубка Украины между Шахтером и Динамо может быть перенесен на 7 апреля

Матч Кубка Украины между Шахтером и Динамо может быть перенесен

Матчи 1/4 Кубка Украины могут состояться несколько позже базовой даты.

Все четвертьфинальные поединки Кубка Украины могут быть перенесены с 3 апреля, что было базовой датой проведения матчей, на 7 апреля. Решение на этот счет пока не принято, сообщает Sportarena.

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Это может произойти, если 23 тур УПЛ будет перенесен на 3 апреля из-за президентских выборов. Базовыми датами тура является 1 и 2 апреля. Президентские выборы в Украине состоятся 31 марта.

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Если это произойдет, то пока неизвестно на какие даты будут перенесены матчи 24 тура УПЛ, который должен состояться 7 апреля. Ведь Динамо продолжает свои выступления на евроарене, поэтому свободных дат пока нет.

Кроме Шахтера и Динамо в 1/4 финала Кубка Украины встретятся Ингулец и Карпаты, СК Днепр-1 – Ворскла, а также Львов и Заря.