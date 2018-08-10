Матч Кобра – Горняк-Спорт не состоится – харьковская команда может быть снята с соревнований уже сегодня

Харьковская Кобра, похоже, все же снимется с Первой лиги.

"В ПФЛ пришло письмо с подписью президента Кобры Александра Гельштейна о том, что календарный домашний матч против ФК Горняк-Спорт не состоится 11 августа 2018 года из-за невозможности обеспечить его проведение в соответствии с регламентными нормами.

Вопрос о непроведении матча будет рассмотрен КДК ФФУ согласно Дисциплинарным правилам ФФУ, сообщает официальный сайт ПФЛ.

ПФЛ прокомментировала информацию о возможном снятии Кобры из Первой лиги

Кроме того, по информации Sportarena Кобра уже сегодня будет снята с Первой лиги. Юридические владельцы харьковской команды направили в ПФЛ все документ, подтверждающие желание клуба сняться с соревнований.

Напомним, после 3-х туров Кобра занимает последнюю строчку турнирной таблицы Первой лиги.