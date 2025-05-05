Матч Эспаньол – Бетис (1:2) в рамках 34-го тура Ла Лиги завершился голом Антони на 90+1-й минуте и плохим поведением со стороны фанатов хозяев. Они забросали участников матча зажигалками и теперь могут заработать для своего клуба дисквалификацию.

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Как информирует Marca, на 90+2-й минуте в адрес участников матча полетело три зажигалки. Они никого не задели, но игру пришлось остановить на несколько минут. В это время диктор напомнил болельщикам о последствиях такого поведения.

Проблема Эспаньола заключается в том, что ранее клубу уже грозила дисквалификация из-за того, что в первом матче против Вильяреала один из зрителей бросил стакан с трибуны – он попал в главного арбитра матча Кинтеро Гонсалеса.

Поэтому Эспаньол может получить наказание – сыграть следующий домашний матч без болельщиков. Встреча с Барселоной в рамках 36-го тура Ла Лиги состоится 15 мая.

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