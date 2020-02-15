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"Матч двух аутсайдеров": Конте оригинально прокомментировал предстоящий матч между Интером и Лацио

17:10 46 Читати українською
"Матч двух аутсайдеров": Конте оригинально прокомментировал предстоящий матч между Интером и Лацио
Антонио Конте / Sky Sports

Главный тренер Интера Антонио Конте поделился ожиданиями от центрального поединка 24-го тура Серии А против Лацио.

 

"Конечно, это будет тяжелый матч. Лацио – серьезная сила в итальянском футболе. В этом сезоне они стали еще лучше, сохранив лучших игроков. Симоне Индзаги проделал отличную работу.

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Это будет очень равная игра. Обе команды будут придерживаться своего стиля. В этой игре оба клуба будут играть на победу. Матч за чемпионство? Нет, это игра двух аутсайдеров. С каждой из сторон будут тактические хитрости, которые позволят ограничить сильные стороны соперника", – цитирует Конте Football Italia.

Добавим, что матч Лацио – Интер состоится 16 февраля, начало в 21:45.

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Теги
Италия Лацио Лацио Интер Интер Антонио Конте Антонио Конте Симоне Индзаги Симоне Индзаги Лацио - Интер
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