Матч Динамо за закрытыми дверями – английский клуб засекретил игру против чемпионов Украины
Очередной матч Динамо на предсезонных сборах может быть недоступным просмотру.
Динамо сейчас находится на летнем сборе в Австрии. Киевляне уже сыграли дважды с Кишвардой, впереди игра против Митьюлланда, а третьим соперником команды Шовковского будет Вест Бромвич.
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Как сообщает BBC, игра против английского клуба должна состояться за закрытыми дверями, то есть без зрителей. Спарринги Динамо показывали в прямом эфире на клубном Youtube-канале, также встречи транслировал Football Hub.
Пресс-служба киевлян никак не прокомментировала пока информацию о трансляции матча с Вест Бромвичем. Однако, Football Hub запланировал показ игры.
Напомним, встреча Динамо с английской командой состоится в пятницу 11 июля. Начало игры в 12:00 по киевскому времени.
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