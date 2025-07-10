Очередной матч Динамо на предсезонных сборах может быть недоступным просмотру.

Динамо сейчас находится на летнем сборе в Австрии. Киевляне уже сыграли дважды с Кишвардой, впереди игра против Митьюлланда, а третьим соперником команды Шовковского будет Вест Бромвич.

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Как сообщает BBC, игра против английского клуба должна состояться за закрытыми дверями, то есть без зрителей. Спарринги Динамо показывали в прямом эфире на клубном Youtube-канале, также встречи транслировал Football Hub.

Пресс-служба киевлян никак не прокомментировала пока информацию о трансляции матча с Вест Бромвичем. Однако, Football Hub запланировал показ игры.

Напомним, встреча Динамо с английской командой состоится в пятницу 11 июля. Начало игры в 12:00 по киевскому времени.

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