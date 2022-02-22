"Матч десятилетия для Украины": Павелко – о дуэли "сине-желтых" с Шотландией
Президент УАФ Андрей Павелко верит в выход подопечных Александра Петракова на чемпионат мира в Катаре.
"Матч с Шотландией – это матч года, а может, и последнего десятилетия.
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Мы считаем, что сборная Украины может выступить в стыковых матчах за право выйти на ЧМ-2022 очень мощно. Желаю нашим игрокам и тренерскому штабу выложиться по полной, чтобы болельщики радовались игре нашей команды", – сказал Павелко в комментарии "Футбол NEWS".
Напомним, поединок Шотландия – Украина состоится 24 марта. В случае удачного результата "сине-желтые" сойдутся с победителем пары Уэльс – Австрия.
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