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Матч Дерби Каунти – Кардифф начался с задержкой из-за эвакуации игроков и болельщиков – на стадионе искали бомбу

10:19 12 Читати українською
Матч Дерби Каунти – Кардифф начался с задержкой из-за эвакуации игроков и болельщиков – на стадионе искали бомбу
Дерби Каунти – Кардифф / Твиттер хозяев

Матч-открытие седьмого тура Чемпионшипа был омрачен неприятной ситуацией.

Игрокам и болельщикам Дерби Каунти и Кардиффа пришлось срочно покинуть стадион за 30 минут перед стартовым свистком.

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Причиной стало подозрение в размещении бомбы на одной из трибун, информирует Sun. К счастью, опасения не подтвердились – переполох вызвала всего лишь сигнальная ракета, которую нашли на одном из кресел арены. Впоследствии участникам матча позволили вернуться на Прайд Парк, чтобы игра таки состоялась.

К слову, отчетное противостояние между Дерби Каунти и Кардиффом закончилось ничьей 1:1.

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