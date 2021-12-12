Матч чемпионата Турции напомнил водное поло, но состояние газона игроков не испугало: вирусное видео
14:04 - Читати українською
Поединок 7-го тура молодежного первенства Турции между Антальяспором U-19 и Трабзонспором U-19 привлек внимание миллионов людей. Все из-за состояния поля.
Очное противостояние команд происходило под аккомпанемент дождя. Это оказало большое влияние на состояние газона.
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Дренаж не справлялся, поэтому на одном из флангов образовалась огромная лужа, очень напоминавшая бассейн для водного поло. Игрокам было непросто двигаться по этой части с мячом.
Даже при таких условиях Антальяспор U-19 и Трабзонспор U-19 обменялись голами, а встреча завершилась ничьей 1:1.
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