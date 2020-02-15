Матч чемпионата Испании перенесен на неопределенный срок – необычная причина

Матч между Эйбар и Реал Сосьедад не произойдет в запланированную дату.

Матч Эйбар – Реал Сосьедад отменен из-за загрязненности воздуха в регионе Салдибара, сообщает Marca.

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Произошло это из-за пожара на мусорном полигоне города Салдибара, расположенного рядом с Эйбаром, где должен был состояться поединок. Департамент здравоохранения правительства страны Басков рекомендовал в ближайшие дни не проводить спортивные мероприятия из-за плохого качества воздуха.

Жителям рекомендуется не проветривать помещения, и ограничить свое пребывание на открытом воздухе. Соответствующие выводы отправлены мэрам городов Салдибара, Эрмуа и Эйбара. Добавим, что новая дата поединка пока неизвестна.

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