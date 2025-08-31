После поединка АПЛ между Челси и Фулхэмом произошел странный эпизод с участием правоохранителей.

В Лондоне возле стадиона Стэмфорд Бридж вспыхнула паника из-за сообщения о возможном стрелке. Как сообщает Metro, полиция задержала 16-летнего подростка с муляжом оружия неподалеку от арены Челси.

Юноша, предположительно, направлялся на комик-кон, когда его перехватили офицеры. В сети быстро распространились слухи о задержании вооруженного злоумышленника, которые впоследствии официально опровергли в Скотланд-Ярде. Видео с места происшествия показало, как парня повалили на землю несколько полицейских.

"16-летнего парня задержали по подозрению во владении реалистичной имитацией оружия. Сообщалось, что он демонстрировал предмет, похожий на пистолет, и двигался в направлении толпы. Никто не пострадал. Мы призываем воздержаться от распространения ложной информации и фото задержанных", – заявили в полиции.

Выяснилось, что подросток был в костюме с символикой корпорации Umbrella из известной видеоигровой серии Resident Evil. Одной из версий следствия является то, что он просто направлялся на игровую конвенцию в Лондоне.

BREAKING: An attempted mass shooter has been arrested near Stamford Bridge after the Chelsea game.



He was wearing a helmet, had a vest on, armed with a gun and carrying extra ammunition pic.twitter.com/AhP567E7us — Tommy Robinson (@TRobinsonNewEra) August 30, 2025

