Поединок 14-го тура Суперлиги Бешикташ – Антальяспор состоится в другой день.

В воскресенье, 13 ноября, в центре Стамбула произошел взрыв. Власти Турции подозревают, что это был теракт. В результате инцидента погибли по меньшей мере 6 человек, еще около сотни получили ранения.

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Поединок Бешикташ – Антальяспор, который должен стартовать сегодня в 20:00, решили перенести из-за трагедии. Матч пройдет в другой день, сообщает Федерация футбола Турции, выразившая соболезнования семьям погибших.

Заметим, что обе команды находятся в середине турнирной таблицы Суперлиги. Бешикташ идет 8-м, Антальяспор – 11-м.

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