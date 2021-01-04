Сильный дождь окончательно испортил состояние газона на стадионе Санта Клары. Команды попытались начать игру, но уже на 6-й минуте рефери был вынужден забрать команды с поля.

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Позже стало известно, что поединок таки доигрывают. Это произойдет уже 4 января, а игра возобновится с шестой минуты при счете 0:0. Больше ярких фото с сорванной игры смотрите тут.

Добавим, что Санта Клара после одиннадцати туров расположилась в середине таблицы, имея в своем активе 13 очков, а Бенфика в свою очередь с 27 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Португалии.

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