Скандалы из-за перенесенного матча 27 тура Ла Лиги Барселона – Осасуна (3:0) не утихают даже после проведения поединка. Памплонский клуб подал жалобу из-за участия в игре Иньиго Мартинеса, пишет Marca.

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Клуб из Памплоны ссылается на 5 статью ФИФА, которая устанавливает время, которое должно пройти, прежде чем игрок вернется к матчам за свой клуб после травмы во время международного перерыва.

"Если игрок пропустил или снялся с заявки сборной из-за травмы, он не может играть за свой клуб в течение пяти дней после последнего матча сборных, если только национальная федерация прямо не уволит игрока", – говорится в статье.

Напомним, что Испания сыграла с Нидерландами в воскресенье, поэтому прошло четыре дня после того четвертьфинального матча Лиги наций. Осасуна сейчас расследует, был ли Иньиго Мартинес освобожден федерацией.

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