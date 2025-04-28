Первый полуфинал Лиги чемпионов Барселона –Интер может быть перенесен из-за блэкаута в Испании.

Матч Барселона – Интер может не состояться в намеченный срок 30 апреля. Как информирует El Desmarque, власти Испании могут объявить чрезвычайное положение в регионах, которые обратятся с соответствующей просьбой. Если Каталония попросит о внесении таких изменений, игра будет перенесена.

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В Испании случился первый подобный прецедент. Матч Сегунды Альмерия – Расинг де Феррол был отменен чуть менее чем за час до начала.

Интер планирует прибыть в столицу Каталонии во вторник днем. Сообщается, что проблемы с электричеством уже привели к отмене авиарейсов.

Напомним, что сегодня в Испании, Португалии и Франции исчезло электроснабжение. Власти Португалии заявили, что это произошло из-за редкого явления – "атмосферной вибрации".

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