Поединок 37-го тура АПЛ между Тоттенхэмом и Астон Виллой будет сыгран в другую дату.

Матч Астон Вилла – Тоттенхэм должен был быть сыгран 18 мая, однако игру перенесли на 16-е число, сообщает официальный сайт "вилланов".

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На это решение влияет финал Лиги Европы. Дело в том, что "шпоры" победили в первом полуфинале Буде-Глимт (3:1), поэтому уже 8 мая могут гарантировать себе выход в финал Лиги Европы, который запланирован на 21 мая.

Добавим, что несмотря на успешный еврокубковый сезон, в АПЛ Тоттенхэм откровенно провалился – 16-е место с минимальными шансами подняться на 12 место. Астон Вилла сейчас на седьмой позиции и имеет шансы на попадание в зону Лиги чемпионов – до четвертого места всего 3 балла.

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