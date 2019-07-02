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Матар, которым интересовалось Динамо, может продолжить карьеру в России

12:20 165 Читати українською
Матар, которым интересовалось Динамо, может продолжить карьеру в России
Матар Дийе / Фото ФК Олимпик

Нападающий Олимпика Матар Дийе обратил на себя внимание российских клубов.

Сенегалец заинтересовал некоторые московские клубы, утверждает Чемпионат.

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Ранее 21-летнего нападающего связывали с трансфером в Динамо. Он даже сыграл один товарищеский матч за киевлян, однако переход так и не состоялся. Теперь за бомбардира Олимпика готовы побороться клубы из России.

В прошлом сезоне Матар провел за донецкую команду 13 матчей, в которых отметился 7 голами и 1 ассистом.

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