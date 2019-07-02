Матар, которым интересовалось Динамо, может продолжить карьеру в России

Нападающий Олимпика Матар Дийе обратил на себя внимание российских клубов.

Сенегалец заинтересовал некоторые московские клубы, утверждает Чемпионат.

Динамо может вернуться к трансферу Матара – Гельзин назвал истинную причину срыва перехода

Ранее 21-летнего нападающего связывали с трансфером в Динамо. Он даже сыграл один товарищеский матч за киевлян, однако переход так и не состоялся. Теперь за бомбардира Олимпика готовы побороться клубы из России.

В прошлом сезоне Матар провел за донецкую команду 13 матчей, в которых отметился 7 голами и 1 ассистом.

Играл за Реал против Динамо, был партнером Шевченко и выиграл ЛЧ: что известно о Жулио Сезаре – новом тренере Олимпика