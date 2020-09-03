Нападающий подписал с Горицей контракт сроком на 2 года и будет выступать под 98 номером, сообщает официальный сайт хорватского клуба.

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"Ощущения очень хорошие, я счастлив, что все наконец закончилось. Я готов сделать все возможное с первой секунды и попытаться помочь команде. Я разговаривал с Шерифом (экс-форвард Горицы – прим. "Футбол 24 ") до окончательного решения, он очень красиво говорил о клубе, город, товарищей по команде, профессиональный штаб, людей из клуба.

Он немного познакомил меня с лигой. Конечно, я смотрел некоторые игры, так что я могу сказать чтобы знать, что меня ждет. Мне нравится, что в лиге много технически сильных игроков, я верю, что своим стилем игры я хорошо впишусь в игру Горицы", – поделился Дийе в комментарии пресс-службе клуба.

Напомним, Дийе выступал в УПЛ с января 2019 года в составе Олимпика, к которому перешел из итальянского Эсте в статусе свободного агента. С февраля по июнь 2020-му выступал на правах аренды за львовские Карпаты. В прошлом сезоне провел в УПЛ 17 поединков, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

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