Мата заинтересовал турецкие гранды

Полузащитник английского Манчестер Юнайтед Хуан Мата попал в сферу интересов стамбульских Галатасарая и Фенербахче.

Опытный испанец может перебраться в турецкую Суперлигу, сообщает Daily Mail.

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В услугах Маты заинтересованы чемпион страны Галатасарай и еще один гранд – Фенербахче, который провел неудачный сезон и финишировал лишь 6-м. Контракт полузащитника с Манчестер Юнайтед действует до конца июня. Манкунианцы предложили ему продлить соглашение на год, но Мата хочет оценить все предложения перед принятием решения. Ранее интерес к 31-летнему хавбеку приписывали Барселоне.

В сезоне 2018/19 Хуан Мата провел лишь 22 матча в АПЛ, в которых забил 3 мяча и отдал 2 ассиста.

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