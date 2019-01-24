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Мата заинтересовал 4 европейских топ-клуба

24 января 19:46 455 Читати українською
Мата заинтересовал 4 европейских топ-клуба
Хуан Мата / Reuters

Полузащитник английского Манчестер Юнайтед Хуан Мата попал в сферу интересов ведущих клубов континента.

Опытным испанским хавбеком интересуются Арсенал, ПСЖ, Ювентус и Барселона, утверждает Mirror.

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Контракт 31-летнего Маты с манкунианцами завершает действие летом 2019 года, поэтому он уже может вести переговоры о переходе на правах свободного агента после завершения сезона. Главный претендент на испанца – Арсенал, ведь сам игрок не против остаться в АПЛ, а с тренером "канониров" Унаи Эмери он работал в Валенсии.

В сезоне 2018/19 Хуан Мата провел 15 матчей в Премьер-лиге, в которых забил 2 мяча и сделал 2 ассиста.

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