Атакующий хавбек отказался от переезда в Саудовскую Аравию, утверждает Sport.es. Неназванный клуба дважды пытался переманить футболиста.

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По информации источника, сначала Мата получил предложение с зарплатой в 16 миллионов евро в год, но отклонил его. Аравийцы не остановились и предложили 32-летнему испанцу 20 млн евро в год, но футболист вновь отказался. Мата считает, что он все еще полезен для МЮ, и клуб способен побороться за трофеи на всех уровнях.

Напомним, Хуан перебрался в Манчестер Юнайтед из Челси в 2014 году за 45 млн евро. В прошлом сезоне он провел за манкунианцев 37 матчей, забил три гола и сделал семь результативных передач. Контракт Маты заканчивается летом 2021 года.

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