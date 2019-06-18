Мата останется в Манчестер Юнайтед, – Sky Sports

Полузащитник Хуан Мата близок к подписанию нового контракта с английским Манчестер Юнайтед.

Опытный испанец готов остаться на Олд Траффорд. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Sky Sports.

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По информации издания, в переговорах Маты с боссами МЮ наметился прогресс, и стороны близки к подписанию нового контракта. Вскоре "красные дьяволы" могут объявить о продолжении сотрудничества с 31-летним хавбеком, текущее соглашение которого завершает действие 30 июня. Ожидается, что воспитанник академии Реала проведет за Юнайтед еще минимум 1 год.

В сезоне 2018/19 Хуан Мата провел лишь 22 матча в АПЛ, в которых забил 3 мяча и отдал 2 ассиста. Грядущий сезон станет шестым в футболке Манчестер Юнайтед для испанского полузащитника.

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