Мата объяснил, что нужно сделать Манчестер Юнайтед для выхода из кризиса

Полузащитник Манчестер Юнайтед Хуан Мата уверен, что его команда еще сохраняет шансы сделать нынешний сезон успешным.

"Для нас действительно важно сделать Олд Траффорд крепостью, сделать ее недоступной для наших соперников. Когда они выходят на поле нашего стадиона, они должны чувствовать, что играть здесь очень сложно.

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Мы должны думать об этом, и мы должны думать о том, чтобы играть очень хорошо и очень интенсивно с самого начала матча.

Очевидно, мне хотелось бы сказать что-то еще: поверьте мне, единственный способ преодолеть разочарование – продолжать двигаться вперед, и в нашем случае следующий шанс сделать это будет уже совсем скоро. Матч против Янг Бойз будет ключевым для достижения нашей цели в Лиге чемпионов.

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Мы постараемся выиграть как можно больше игр до конца сезона. Мы находимся в хорошем положении в Лиге чемпионов, а еще есть Кубок Англии. Надеюсь, у нас будет хорошая вторая половина сезона", – написал Мата в своем официальном блоге.