toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
РЕАЛ МАДРИД - АТЛЕТИКО ДИНАМО КИЕВ - СЛАВИЯ ПРАГА ТРАНСФЕРЫ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Мата может вернуться в Валенсию

16:30 45 Читати українською
Мата может вернуться в Валенсию
Хуан Мата / фото: ФК Манчестер Юнайтед

В следующем сезоне Хуан Мата может вернуться в чемпионат Испании.

Игрок Манчестер Юнайтед Хуан Мата не смог продлить контракт с "манкунианцами" и может вернуться в Валенсию, сообщает The Sun.

Манчестер Юнайтед хочет пригласить Мончи или Паратичи на должность спортивного директора

По информации издания, переход может произойти только через год, когда у испанца истечет контракт с английским клубом, который действует до следующего лета.

"Летучие мыши" не против возвращения полузащитника, который уже выступал за клуб в 2008-2011 годах и провел за Валесию 125 поединков.

"Хуже, чем Дзадза на Евро": Погба порвал даже партнеров своим странным пенальти на старте АПЛ после спора с Санчесом

Теги
Испания Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Трансферы Манчестер Юнайтед Хуан Мануэль Мата Хуан Мануэль Мата Валенсия Валенсия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
49
мин
Реал Мадрид
22:00
Атлетико
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Залиште відгук