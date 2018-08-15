Мата может вернуться в Валенсию

В следующем сезоне Хуан Мата может вернуться в чемпионат Испании.

Игрок Манчестер Юнайтед Хуан Мата не смог продлить контракт с "манкунианцами" и может вернуться в Валенсию, сообщает The Sun.

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По информации издания, переход может произойти только через год, когда у испанца истечет контракт с английским клубом, который действует до следующего лета.

"Летучие мыши" не против возвращения полузащитника, который уже выступал за клуб в 2008-2011 годах и провел за Валесию 125 поединков.

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