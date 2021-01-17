32-летний хавбек заинтересовал Валенсию, сообщает Tribal Football.

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Мата готов покинуть МЮ ближайшим летом. Контракт испанца с манкунианцами действует до 30 июня и имеет опцию продления сотрудничества еще на сезон. Однако, менеджмент "красных дьяволов" до сих пор не выходил на Мату с предложением переподписать соглашение. В свою очередь Валенсия имеет финансовые проблемы и собирается в ближайшие трансферные окна усиливаться свободными агентами.

В нынешнем сезоне Хуан Мата провел лишь 10 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи. Ветеран уже защищал цвета "летучих мышей" в 2007-2011 гг. и завоевал с Валенсией Кубок Испании.

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