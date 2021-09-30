Мама Криштиану Роналду Мария Долореш Авейру снова попала в СМИ не с самой лучшей стороны.

Недавно появился анонс документального фильма о Джорджине Родригес. В нем она призналась, что хочет выйти замуж за португальца, но "это не зависит от нее".

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После этого в португальской прессе начала распространяться информация, что мать Роналду создает проблемы в этом вопросе, сообщает Cuatro. Долореш не рекомендует сыну жениться на Джорджине, ведь ту "интересуют только деньги". Похожего мнения якобы придерживаются и ближайшие родственники Криштиану, проживающие в Португалии.

Ранее СМИ неоднократно сообщали, что избранница Криша и его мама конфликтуют.

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