Мать Рабьо обвинила во лжи президента Федерации футбола Франции

Вероник Рабьо, мать хавбека Ювентуса, гневно прошлась по президенту французской федерации Ноэлю Ле Граэ.

"Мой сын никогда не отказывался от сборной Франции. Это ложь, что Ле Граэ предлагал Адриену встречу.

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У меня не было никаких контактов с Ле Граэ, он лжец. Мистер Ле Граэ никогда не контактировал с моим сыном. Какой футболист не хотел бы играть за сборную Франции?" – цитирует Вероник Ouest France.

По информации СМИ, Рабьо отказался выступать за сборную Франции, пока ее возглавляет Дидье Дешам. 24-летний хавбек обиделся на наставника французов за то, что специалист не внес Адриена в заявку на ЧМ-2018.

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