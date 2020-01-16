toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Франция
АНДРЕЙ ЛУНИН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ КАРПАТЫ

Мать Рабьо обвинила во лжи президента Федерации футбола Франции

16 января 22:53 101 Читати українською
Мать Рабьо обвинила во лжи президента Федерации футбола Франции
Адриен Рабьо с матерью / Фото из открытых источников

Вероник Рабьо, мать хавбека Ювентуса, гневно прошлась по президенту французской федерации Ноэлю Ле Граэ.

"Мой сын никогда не отказывался от сборной Франции. Это ложь, что Ле Граэ предлагал Адриену встречу.

Рабьо опроверг слухи об уходе из Ювентуса

У меня не было никаких контактов с Ле Граэ, он лжец. Мистер Ле Граэ никогда не контактировал с моим сыном. Какой футболист не хотел бы играть за сборную Франции?" – цитирует Вероник Ouest France.

По информации СМИ, Рабьо отказался выступать за сборную Франции, пока ее возглавляет Дидье Дешам. 24-летний хавбек обиделся на наставника французов за то, что специалист не внес Адриена в заявку на ЧМ-2018.

Кубок Италии: Ювентус полурезервным составом уничтожил Удинезе, Милан разгромил СПАЛ – гранды вышли в четвертьфинал

blog_ava
Суркис может, не напрягаясь, до июня заработать на всех трех моих игроках, – Селюк
17 января
902
Теги
Ювентус Ювентус Франция Адриен Рабьо Адриен Рабьо Франция Франция Дидье Дешам Дидье Дешам
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
31
мин
Уотфорд
14:30
Тоттенхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук