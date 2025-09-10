"Мы знали с 15 лет, куда Килиан отправится. Поэтому вместе с его отцом мы просто были рядом, чтобы гарантировать, что он поедет в Мадрид. Когда он продлил контракт с ПСЖ (в 2022 году), именно мы попросили его остаться.

Это был единственный раз, когда мы вмешались. Было большое давление. Когда вам говорят, что придется уволить сотрудников, если он уйдет, что есть проблема с телевизионными правами, что это Париж, что есть новый тренировочный центр, Олимпиада, чемпионат мира на носу... И потом, ПСЖ был на правильном пути к победе в Лиге чемпионов. Оказывается, сегодня все работает. Но я знала, что с приходом Луиша Капуша все пойдет хорошо", – цитирует Файзу Ламари L'Equipe.

Напомним, что в 2022 году Мбаппе мог оказаться в Реале, но в последний момент решил продлить контракт с ПСЖ. В Мадрид Килиан переехал в 2024 году как свободный агент.

