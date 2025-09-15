Тарасов в своем Instagram записал видео, в котором сообщил подробности, как его мать обманули мошенники (произошло это в начале августа).

Экс-вратаря сборной России обманули на миллионы – он отдал деньги злоумышленникам прямо у себя дома

Ей позвонили на телефон и сообщили, что государственные службы были взломаны, поэтому необходимо позвонить по номеру поддержки. Она это и сделала, что и запустило схему в действие. В итоге, она передала мошенникам около 6 миллионов рублей (чуть более 71 тысячи долларов), а также продала машину.

Не секрет, что Тарасов открыто выступал в поддержку диктатора Путина, что демонстрировал даже после матча в еврокубках. Его одноклубником в Локомотиве длительное время был экс-защитник Динамо Тарас Михалик.

