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Мать Артура наехал на Сетьена – бразилец близок к уходу из Барселоны

21:23 - Читати українською
Мать Артура наехал на Сетьена – бразилец близок к уходу из Барселоны
Артур / Marca

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен стал объектом критики со стороны матери хавбека каталонцев Артура.

Слова Сетьена об игре Артура в Барселоне не остались незамеченными матерью бразильца, сообщает Tuttosport.

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"Он не первый, кто приезжает в клуб с большим энтузиазмом, но это не приносит результатов. Это случается со многими командами и игроками", – поделился Сетьен на пресс-конференции.

Мать Артура прокомментировала слова наставника Барселоны в Twitter: "Боже мой, они начинают поднимать недостатки игроков".

К слову, Артур провел 27 поединков в составе Барселоны в текущем сезоне, записав 4 гола и 4 ассиста.

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Италия Трансферы Кике Кике Сетьен Артур Барселона Барселона
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