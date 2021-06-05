Бывший вратарь Шахтера, Мариуполя и сборной Украины, а ныне эксперт каналов "Футбол" Рустам Худжамов рассказал о своем отношении к клипам Александра Алиева.

"Кто-то после завершения карьеры футболиста уходит в алкоголь или наркотики. Или в рэп.

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Например, клипы Алиева. Ну это п****ц. Я понимаю, что сейчас очень много гавнореперов, особенно в России. Если ты от этого кайфуешь – окей. Мне кажется, что он кайфует. Но кайфуют ли слушатели? Это все ради хайпа.

Я посмотрел полторы минуты, это п****ц. Мне ничего не понравилось: текст, танцы, маты. Мат – это ближайший путь, чтобы объяснить и показать людям, что ты быдло", – сказал Худжамов в комментарии YouTube-каналу Sportarena.

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