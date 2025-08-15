Оболонь в рамках 3-го тура УПЛ сезона 2025/26 одержала победу над Рухом (2:1). Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Оболонь открыла счет на экваторе первого тайма благодаря удачному стандарту. Слободян навесил в штрафную, где Устименко без всякого сопротивления соперников точно пробил головой в ворота – 1:0.

Оболонь вышла на первое место в УПЛ, переиграв Рух во Львове – Лях и Суханов забили со штрафных на глазах Реброва

Рух смог отыграться на 62-й минуте. Лях идеально исполнил штрафной удар, пробив под левую девятку без шансов для Марченко.

Поединок ненадолго прервался из-за тревоги, а после возобновления игры хозяева снова вышли вперед. Еще один гол прямым ударом со штрафного – на этот раз Суханов элегантно перебросил стенку и отправил мяч точно в левый угол – 2:1. Этот гол стал решающим, поэтому Оболонь одержала победу.

