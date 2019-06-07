Неймар обвиняется в изнасиловании: известная платежная система приостановила сотрудничество с бразильцем

Похоже, что обвинения в изнасиловании серьезно ударили по имиджу звездного форварда ПСЖ и сборной Бразилии Неймара.

Платежная система Mastercard приостановила рекламную кампанию с футболистом, передает The Telegraph.

Неймар обвиняется в изнасиловании: в сети появилось видео скандального инцидента

В заявлении компании говорится, что отстранение будет действовать до тех пор, пока ситуация не прояснится.

Напомним, на Неймара подали в суд по обвинению в изнасиловании. Сам бразилец заверил, что интимные отношения с истицей были по обоюдному согласию.

"Я сказала ему, что ничего не будет, но он не остановился", – девушка, которая обвинила Неймара в изнасиловании