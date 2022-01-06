Накануне во Львове прошел уже традиционный Рождественский матч, в котором сошлись команда друзей президента Руха и команда звезд украинского футбола, сообщает официальный сайт "желто-черных".

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В составе первых выступали: Панькив, Дидык, Мартынюк, Герасимюк, Романюк, Борис Баранец, Федецкий, Сапуга, Юрий Тлумак, Карабин и Козловский. За команду звезд в этом году сыграли: Пидкивка, Голодюк, Ощипко, Заставный, Завийский, Вербный, Чачуа, Фещук, Габовда, Гуцуляк, Вантух и Хиреш. Поединок завершился поражением звезд 2:5 и, кроме прочего, запомнился голом-красавцем со штрафного в девятку от 50-летнего президента Руха.

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