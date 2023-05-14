Главный тренер Барселоны Хави с возрастом не потерял своих навыков.

Мастерство наставника "блаугранас" – не секрет. Хави показал, что с возрастом его дар никуда не делся и он все еще владеет магией, поражавшей миллионы фанатов.

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После тренировки тренер Барселоны решил поиграть с мячом и попытался попасть в баскетбольное кольцо. Эффектный удар правой ногой пришелся точно в цель. Кажется, Хави даже не напрягался.

Напомним, что Барселона под руководством испанца занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги. Каталонцы набрали 82 балла в 33 турах.

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