"Шпоры" фактически сняли вопрос о победителе дуэли еще до перерыва. Сначала Харри Кейн элегантно реализовал пенальти за фол Алиоски. А на 43-й минуте форвард лондонцев подал с правого фланга на линию вратарской, откуда Сон Хын Мин в одно касание переиграл Мелье.

Сон Хын Мин забил юбилейный мяч за Тоттенхэм

Добил "павлинов" Тоттенхэм сразу на старте второй половины. Это Сон подал угловой, и Тоби Алдервейрелд выиграл второй этаж на ближней штанге. Хотя бы размочить счет до финального свистка гости из Йоркшира так и не сумели, потерпев первое поражение после фиаско с МЮ (2:6).

Тоттенхэм разгромил Лидс и поднялся в зону еврокубков – Сон и Кейн оформили по голу и ассисту