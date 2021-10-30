Поединок 16-го тура Первой лиги между Волынью и Агробизнесом оказался очень горячим.

Лучане проигрывали со счетом 0:1 и на последних минутах всей командой побежали под подачу углового. Момент завершился ударом по воротам, но кипер гостей Олег Мозиль уверенно зафиксировал мяч. После этого на поле началась настоящая вакханалия (смотрите видео по ссылке).

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Защитник Волыни Владислав Мороз раздраженно толкнул в спину Игоря Бойчука. Другие игроки Агробизнеса решили вступиться за партнера, и команды пошли "стенка на стенку". К этому хаосу присоединились тренеры, судьи, но через минуту схватка каким-то чудом все же утихла.

Парадокс – рефери Александр Каленов обошелся без красных карточек для игроков. За слишком эмоциональные протесты был удален только ассистент главного тренера Агробизнеса – Михаил Дячук-Ставицкий.

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